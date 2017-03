Scrubs - Die Anfänger Meine Sitcom

James Charles, Autor von J.D.s Lieblingssitcom, wird ins Sacred Heart eingeliefert. Diagnose: Lungenkrebs im Endstadium. J.D. ist betroffen und flüchtet sich in Tagträume, in denen der Krankenhausalltag einer albernen Sitcom gleicht, in der sich jeder Handlungsstrang in Wohlgefallen auflöst. Wieder zurück in der Realität muss J.D. feststellen, dass das Leben nicht immer ein Happy End parat hält.