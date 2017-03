Die Simpsons Fight Club

Tief vergraben in Homers Jackentasche schlummert eine alte Filmrolle. Als er zufällig darauf stößt und das Material entwickelt, kommen unangenehme Erinnerungen zurück an die Oberfläche: In ihrer frühen Kindheit waren Bart und Lisa völlig zerstritten. In ihrer Not konsultierten Marge und Homer schließlich einen Therapeuten. Doch erst als sich die Kids verliefen und gemeinsam eine abenteuerliche Reise unternehmen mussten, schien sich ihr Verhältnis wieder zu normalisieren.