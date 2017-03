Die Simpsons Marge will's wissen

Alles sieht nach einem außer Kontrolle geratenen Bubenstreich aus, als ein fehlgeleiteter Bulldozer Teile von ganz Springfield in Schutt und Asche legt. Zu den üblichen Verdächtigen gehört natürlich auch Bart. Dieser bestreitet jedoch hartnäckig jede Mitschuld an dem Unglück. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, fasst Marge schließlich einen ehrgeizigen Entschluss: Sie will sich so lange an die Fersen ihres Sohnes heften, bis die Schuldfrage gelöst ist.