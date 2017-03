Grey's Anatomy HEUTE MIT DOPPELFOLGE!

Inhalt - 'Das Lazarus-Phänomen', XIII/3

Maggie weiß nicht, wie sie nach Riggs Zurückweisung bei der Arbeit mit ihm umgehen soll. Ein Auto ist in einen Trauerzug gerast. Die Familienmitglieder werden in die Notaufnahme gebracht. Die Unfallfahrerin ist die Tochter der Familie, die seit 10 Jahren keinen Kontakt zu ihren Verwandten hatte. Arizona ist nach ihrem Besuch bei Callie in New York wieder zurück in Seattle. Und April ist mit ihrem Baby im Krankenhaus aufgetaucht. Sie langweilt sich zu Hause und ist für jede Abwechslung dankbar.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)





DARSTELLER

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Sara Ramirez (Dr. Callie Torres)

Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt)

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery)

Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce)

Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs)

REGIE

Rob Corn