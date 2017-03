The Night Shift Was man wissen sollte

Inhalt - 'Was man wissen sollte', II/7

Nach einer durchzechten Nacht, findet TC seine Schwägerin Annie am Fuße der Treppe. Offenbar ist sie schwer gestürzt. Während sie in der Notaufnahme behandelt wird, kommt bald heraus, dass nicht nur Alkohol die Ursache für den Sturz war. Inzwischen muss sich Jordan um einen Jungen kümmern, der in einen Brunnenschacht gefallen ist. Und Ragosas Tochter stattet der Station einen unfreiwilligen Besuch ab.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Eoin Macken (Dr. TC Callahan)

Jill Flint (Dr. Jordan Alexander)

Freddy Rodriguez (Michael Ragosa)

Ken Leung (Dr. Topher Zia)

Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart)

Sarah Jane Morris (Annie)

REGIE

Jay Chandrasekhar