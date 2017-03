CSI: Vegas Der vierte Musketier

Das CSI-Team untersucht einen mysteriösen Unfall bei einem Wüstenrennen. Der Fahrer des verunglückten Wagens verbrannte, während der Beifahrer spurlos verschwunden ist. Es stellt sich heraus, dass das Auto per Fernzündung mit einer Bombe in die Luft gejagt worden ist. Russell und Julie Finlay wollen klären, ob die Mineralölkonzernbesitzerin und Rennteilnehmerin Kathy Veck als Opfer vorgesehen war oder selbst die Tat in Auftrag gab.