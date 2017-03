Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen ("Sweet Home Alabama") Flotte Romantic Comedy mit Reese Witherspoon

Party-Löwin Melanie bekommt vom attraktiven Sohn der Bürgermeisterin einen Heiratsantrag. Doch es gibt ein kleines Problem: Melanie ist noch mit ihrer Jugendliebe Jake in Alabama verheiratet ...

Inhalt Die New Yorker Modedesignerin Melanie genießt das Großstadtleben. Als Andrew, der Sohn der Bürgermeisterin, um ihre Hand anhält, steht der Traumhochzeit nur eine Kleinigkeit im Wege: Melanie ist bereits verheiratet! Kurzerhand reist sie ins heimatliche Provinznest in Alabama, um von Noch-Ehemann Jake die Scheidungspapiere unterzeichnen zu lassen. Nichts läuft wie geplant, denn Jake ist immer noch unsterblich in Melanie verliebt.



DARSTELLER

Reese Witherspoon (Melanie Carmichael)

Josh Lucas (Jake)

Patrick Dempsey (Andrew)

Candice Bergen (Kate)

Mary Kay Place (Pearl Smooter)

REGIE

Andy Tennant

DREHBUCH

C. Jay Cox

KAMERA

Andrew Dunn

MUSK

George Fenton

STORY

Douglas J. Eboch

Die Qual der Wahl Märchenonkel Andy Tennant, der schon Drew Barrymore in der Neuversion von Aschenputtel "Auf immer und ewig" ihren Prinz finden ließ und Jodie Foster in dem Remake von "Anna und der König" als britische Lehrerin nach Siam versetzte, stellt in "Sweet Home Alabama" die herzige Reese Witherspoon als weltgewandtes Großstadtgirl Melanie vor eine schwierige Entscheidung: Soll sie den charmanten Andrew (Frauenschwarm Patrick Dempsey, McDreamy Dr. Shepherd aus der US-Hit-Serie "Grey's Anatomy"), der Sohn von Bürgermeisterin Candice Bergen, heiraten oder ihrer, in ihrem Heimatkaff in Alabama vor Jahren geschlossenen, Ehe mit Countryboy Josh Lucas ("A Beautiful Mind") noch eine Chance geben?

Reese Witherspoon Die am 22. März 1976 in Louisiana geborene Tochter eines US-Militärarztes, verbrachte die ersten vier Jahre ihrer Kindheit in Wiesbaden. Nach Jahren als Kindermodel und ersten Rollen in Filmen wie "Election" und "Pleasantville" (1998) katapultierte sie sich mit der Komödie "Natürlich Blond" im Jahr 2001 zum neuen Stern am Hollywoodhimmel. Für das Johnny-Cash-Biopic "Walk the Line" gewann sie als June Carter im Jahre 2006 einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin.



2011 spielte sie an der Seite von Christoph Waltz in der Literaturverfilmung "Wasser für die Elefanten".

2015 wurde sie für ihre Darstellung in der True-Story-Verfilmung "Der große Trip - Wild" für einen Oscar nominiert.

... mehr zu Reese Witherspoon