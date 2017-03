Kein Ort ohne Dich ("The Longest Ride") Romantische Bestseller-Verfilmung

Nicholas Sparks

Dieser freundlich aussehende Mann aus Omaha, Nebraska, weiß wie man romantische Bestsellerromane nur so aus dem Ärmel schüttelt. Dabei machte der heute 51-Jährige (geboren am 31.12.1965) seinen Abschluss in Business Finance und wollte eigentlich Jus studieren. Doch bereits 1994 schlug mit der Veröffentlichung des ergreifenden Liebesromans "Wie ein einziger Tag" die Stunde des damals 29-jährigen Nicholas Charles Sparks. Die Verfilmung mit Ryan Gosling und Rachel McAdams 10 Jahre später geriet zum überraschenden Kinohit mit über $115 Millionen Einspiel weltweit.



Bisher wurden insgesamt 11 Romane von Sparks für die Leinwand adaptiert: "Message in a Bottle", "Nur mit Dir - A Walk to remember", "Wie ein einziger Tag" ("The Notebook"), "Das Lächeln der Sterne" ("Nights in Rodanthe"), "Das Leuchten der Stille" ("Dear John) und "Mit Dir an meiner Seite" ("The Last Song"), "Für immer der Deine" ("The Lucky One"), "Save Haven". Zuletzt gab es noch drei weitere Verfilmungen: "The Best of Me" im Jahre 2014 und "Kein Ort ohne Dich" ("The Longest Ride") mit Scott Eastwood und Britt Robertson, der im Jahre 2015 in unseren Kinos lief. Im Jahr 2016 startete die bislang letzte Verfilmung "The Choice - Bis zum letzten Tag" mit Teresa Palmer und Benjamin Walker in unseren Kinos.



Im Bild: Nicholas Sparks bei der Premiere von "Kein Ort ohne Dich" in Hollywood am 6. April 2015.Quelle: APA/ EPA/NINA PROMMER