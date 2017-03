Baby Daddy Zu gut, um wahr zu sein

Während sich die Beziehung zwischen Danny und seiner Modelfreundin Milena vertieft, sendet Bonnie versehentlich eine Sprachnachricht an Riley, in der ihr Danny seine ewige Liebe gesteht. Verzweifelt versucht Bonnie ihr Missgeschick auszubügeln, bevor noch Schlimmeres passiert. Derweil ist Ben eifersüchtig auf Rileys neue Flamme Fitch, der genau das zu erfüllen scheint, was sich Frauen wünschen. Doch dann stößt Ben auf ein Geheimnis, das Fitchs perfekte Fassade zum Einsturz bringen könnte.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)