Tilda Apfelkern Die Schatzsuche

Tilda traut ihren Augen kaum, als ihr am Fluss zufällig eine Flaschenpost mitsamt Schatzkarte in die Hände fällt. Sogleich durchkämmt sie mit Rupert die ganze Gegend nach dem Schatz. Doch so sehr sich die zwei auch bemühen, ein Schatz ist einfach nicht zu finden! Ausgehungert kehren Rupert und Tilda schließlich nach Hause zurück, um sich bei einem köstlichen Picknick von der Anstrengung zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. Und siehe da, plötzlich gelingt es Tilda, das Rätsel um den geheimnisvollen Schatz zu lösen.