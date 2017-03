Der kleine Drache Kokosnuss Ein perfekter Ort

Matilda freut sich sehr, dass ihre seltene und wertvolle Stachelschwein-Orchidee bald erstmals erblühen wird. Offenbar hat sie den richtigen Platz gefunden, an dem die Orchidee perfekt gedeihen kann. Da taucht plötzlich Chef auf und will genau an diesem Ort seinen wertvollen Stinkekäse lagern.