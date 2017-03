Wieviel Zucker versteckt sich in unseren täglichen Lebensmitteln wie Joghurt, Brot und vermeintlich 'gesunden' Snacks? Jamie Oliver will dem Ausmaß des Zuckerkonsums auf den Grund gehen. Denn die Lage ist mittlerweile prekär: In England leiden bereits drei Millionen Menschen an Diabetes Typ 2 und die Zahlen steigen weiter drastisch! Besonders bei Kindern zeigen sich die Auswirkungen falscher Ernährung schon früh. Außerdem reist Jamie nach Mexiko, das eine alarmierende Statistik anführt: der höchste Pro-Kopf-Verbrauch von gesüßten Getränken!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Jamie Oliver

Regie Vicki Cooper