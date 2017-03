SpongeBob Schwammkopf Lizenz zum Mixen / Thaddi-Baby

Lizenz zum Mixen

SpongeBob muss seine Milchshake-Lizenz erneuern. Dazu ist ein Aufenthalt in der Milchshake-Akademie notwendig, in der ein ziemlich militärischer Geist herrscht.



Thaddi-Baby

Durch einen Schlag auf den Kopf verwandelt sich Thaddäus in ein Baby zurück und ist plötzlich äußerst hilflos und ziemlich verloren. SpongeBob und Patrick bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich liebevoll um ihren Freund zu kümmern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)