Keinohrhasen Entzückende Familienkomödie

ZUR STORY:

Nach "Der Eisbär" (1998) und dem romantischen Roadmovie "Barfuß" (2005) übernahm Deutschlands multitalentierter Kinostar Til Schweiger (53) im Jahre 2007 erneut das Regiezepter und besetzte sich auch gleich wieder selbst in der Hauptrolle. In der herzerwärmend-charmanten Komödie "Keinohrhasen" spielt Schweiger den Boulevardreporter Ludo, der gemeinsam mit seinem Fotografen Moritz (Matthias Schweighöfer ganz in seinem Element) Jagd auf Stars, Sternchen und 'Ministerluder' macht. Für seine letzte Sensationsgeschichte ging Ludo aber zu weit und er wird mit 300 Stunden Sozialdienst im Kinderhort bestraft. Der wird ausgerechnet von Anna (Nora Tschirner), einer alten Bekannten aus Schultagen, geleitet, die noch ein Hühnchen mit Ludo zu rupfen hat. Ludo kann sich also auf die härteste Zeit seines Lebens gefasst machen.