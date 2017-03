Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Mystischer Thriller aus Österreich

Die mystische Figur des "Schwarzen Manns", auch "Erlkönig" oder "Engelmacher" genannt, erscheint in Schattengestalt fast ausschließlich Kindern und ist als folkloristischer Kinderschreck in der Schweiz, Frankreich, England ebenso zu finden, wie in den Vereinigten Staaten, wo er als 'Boogeyman' bekannt ist.



Regisseurin Christine Hartmann griff diese Legende auf und setzte sie mit viel Gespür für gruselige Spannungsmomente und raffinierte Plotwendungen in einen modernen Kontext. Mit einem beeindruckenden Mix aus arrivierten Darstellern wie Miguel Herz-Kestranek und talentierten Newcomern (Nikola Rudle -"Mitten im 8en", Anna Rot - "In 3 Tagen bist du tot 2") und gedreht an malerisch-düsteren Schauplätzen im Waldviertel, ist feinste Thriller-Unterhaltung garantiert.