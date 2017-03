Schlussmacher Turbulente Buddykomödie

Frisch und leicht wie ein Sahnebaiser präsentiert Schauspieler Matthias Schweighöfer("Rubbeldiekatz", "Vaterfreuden") nach "What a Man" seine zweite Regiearbeit, die als großartige Buddy-Komödie daherkommt und das Thema Liebe und Liebeskummer mit jeder Menge Slapstick, witzigen Dialogen und liebenswerten Charakteren aufgreift. Seine Komplizen in diesem Liebespaß sind Komiker Milan Peschel als gutmütiger Tropf Toto, dem die Trennung von seiner Freundin den Boden unter den Füßen wegzieht, Heiner Lauterbach als Chef von Schweighöfers Trennungs-Profi Paul, Nadja Uhl sowie Newcomer Catherine De Léan als Pauls leidgeplagte Freundin Nathalie. In Österreich (wie auch in Deutschland) geriet die Komödie mit 176 433 (bzw. 2,5 Millionen bei unseren Nachbarn) Kinobesuchern zum dritterfolgreichsten deutschsprachigen Film des Jahres 2013.

Mit 'Der Nanny' (2015) startete das Duo Schweighöfer-Peschel seinen bislang letzten gemeinsamen Angriff auf die Lachmuskeln!