Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Im Haifischbecken

Devon Langer, ein Basketballspieler, hat Probleme mit seinen Freiwürfen. Connor will den Spieler schon lange in seine Agentur holen, doch der will sich nicht von seinem Agenten trennen. Deshalb schaltet Connor Dani ein. Sie soll Devon helfen und ihn so von den Vorzügen von V3 überzeugen. V3 erlebt einen Hackerangriff. Nico wird beauftragt, den Widersacher so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Nach einem Jahr Abstinenz plant indes T.K., sich wieder mit einer hübschen Frau zu verabreden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)