Psychische Kranke, Straftäter, Süchtige - sie alle sind auf Sozialwohnungen angewiesen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Als der verhasste Verwalter eines dieser Wohnblocks am helllichten Tag erschossen wird, soll das 'Psy Crimes'-Team die ersten Ermittlungen durchführen, bevor der Fall an die Mordkommission geht. Ins Visier der Cops gerät ein schizophrener junger Mann, den rätselhafte Stimmen im Kopf verfolgen. Er kennt Details der Tat, die eigentlich nur dem Mörder bekannt sein können.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller David Sutcliffe (Aidan Black)

Brooke Nevin (Clara Malone)

Dayo Ade (Leo Beckett)

Luisa D'Oliveira (Poppy Wisnefski)

Karen LeBlanc (Inspector Diane Caligra)

Regie Jim Donovan