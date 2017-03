Cracked Kein Entkommen

Nach einem arbeitsreichen Tag wird die engagierte Sozialarbeiterin Maya Henson in einen Wald gelockt und erschlagen. Erste Ermittlungen lenken den Verdacht auf ihren Mann. Offenbar hatte Maya eine Affäre. Bei Befragungen in einem Wohngebiet unweit des Tatorts entpuppen sich einige der Anwohner zudem als wenig kooperativ. Vor allem der Einzelgänger Timothy Lawton erregt Aidans Aufmerksamkeit. Instinktiv besorgt er sich einen Durchsuchungsbefehl für Lawtons Haus, das ein schreckliches Geheimnis birgt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)