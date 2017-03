Die Pinguine aus Madagascar Mondeinhörner auf dem Eis

Weil Private in letzter Zeit viel für das Team einstecken musste, will ihm Skipper etwas Gutes tun. Da kommt es gelegen, dass gerade die Show 'Mondeinhörner auf dem Eis' in der Stadt ist. Skipper plant, sie gemeinsam mit Private zu besuchen. Als Private darauf besteht, auch Roy und Bing zur Show mitzunehmen, lässt sich das Unterfangen für Skipper aber immer schwieriger verwirklichen.