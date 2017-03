Auf Weltraum-Patrouille

Miles freut sich riesig! Endlich darf er seinen Onkel Joe wieder bei der Arbeit begleiten. Joe ist Wächter und für die Sicherheit im Weltraum verantwortlich. Da erhalten die zwei den Hinweis, dass Meisterdieb Fiesbert Fliege wieder ein gemeines Schurkenstück plant. Er hat vor, eine Maschine zu stehlen, die unsichtbar macht. Sollte der Apparat in Fiesbert Hände gelangen, wäre dies eine Katastophe!



Der Eindringling

Das Raumschiff der Callistos wird von einer riesigen Abgaswolke beschädigt. Um den Schaden reparieren zu können, muss die Familie notladen. Während Miles die Zeit totschlägt, findet er einen vermeintlich flauschigen Stein, in den er sich auf Anhieb verliebt. Ohne zu ahnen, was sich dahinter verbirgt, nimmt Miles das Fundstück nach Hause mit.