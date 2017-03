Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen ("Side Effects") Wendungsreicher Psychothriller

Rooney Mara ("Verblendung") als labiles Opfer eines neuen Antidepressivums und Jude Law als verantwortlicher Psychiater zwischen allen Fronten. Mit eleganter Hand inszeniert Oscargewinner Steven Soderbergh ("Traffic") nervenzereissende Spannung nach bester Hitchcock-Manier!

Spannung ohne Ende, raffinierte Plotwendungen, eindringliche Klangsphären von Komponist Thomas Newman und superb aufspielende Stars - in Steven Soderbergs bislang letztem Kinowerk "Side Effects" werden die Themen Depression, Psychopharmaka und ihre Nebenwirkungen sowie die Machenschaften der Pharmaindustrie zu einem effektvollen Thriller verwoben, in dem gerne falsche Spuren gelegt werden, die Grenzen zwischen Wahrheit und Lügen verwischen und Jude Law als von der Justiz und den Medien verfolgter Psychiater seinen absoluten Alptraum erlebt. Für die düster-kühle Bildsprache zeichnet wie in all seinen Filmen Soderbergh als sein eigener Kameramann unter dem Pseudonym Peter Andrews selbst verantwortlich.

Neben Jude Law beeindruckt Oscargewinnerin Catherine Zeta-Jones ("Chicago") als undurchsichtige Ärztin, Rooney Mara empfiehlt sich nach ihrem Durchbruchserfolg "Verblendung" erneut mit einer elektrisierenden Darstellung als von Depressionen heimgesuchte Patientin, Channing Tatum darf nach seinem Auftritt in Soderberghs Stripper-Drama "Magic Mike" zwar die Kleider anbehalten, wandert aber als überführter Insider-Trader für vier Jahre in den Knast.

Inhalt Emily Taylor ist wieder mit ihrem Mann Martin vereint. Nach vier Jahren Haft wegen Insiderhandels ist er auf freiem Fuß. Seit seiner Gefangennahme leidet Emily unter Depressionen, die nun aber stärker werden. Nach einem Selbstmordversuch kommt sie zu dem engagierten Psychiater Dr. Jonathan Banks. Dieser behandelt sie nach Rücksprache mit Emilys ehemaliger Therapeutin Dr. Siebert mit einem neuen Medikament. Als Emily unter dessen Einfluss eine Bluttat begeht, verliert Banks Praxis und Klienten. Um seinen Ruf zu retten, muss er den Fall klären.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER

Jude Law (Dr. Jonathan Banks)

Rooney Mara (Emily Taylor)

Catherine Zeta-Jones (Dr. Victoria Siebert)

Channing Tatum (Martin Taylor)

Vinessa Shaw (Deirdre Banks)

REGIE

Steven Soderbergh

DREHBUCH

Scott Z. Burns

KAMERA

Peter Andrews

MUSIK

Thomas Newman

Rooney Mara Die 31-jährige Rehaugen-Schönheit ist seit ihrem Durchbruch als IT-Genie Lisbeth Salander in der Krimiverfilmung "Verblendung" ("The Girl with the Dragon Tatoo"), die ihr eine Golden-Globe- und Oscar-Nominierung einbrachte, zu einer der gefragtesten Newcomer Hollywoods aufgestiegen. Derzeit ist die medienscheue Darstellerin mit acht neuen Projekten im Köcher so beschäftigt wie noch nie. Ende 2015 war sie an der Seite von Cate Blanchett in Todd Haynes' stimmungsvoller Patricia-Highsmith-Verfilmung "Carol" zu sehen.

Steven Soderbergh Nach seiner letzten Leinwandinszenierung, dem Pharmathriller "Side Effects"(2013), hat der Regisseur der "Ocean's"-Reihe dem Kino ganz abgeschworen und sich dem Fernsehen zugewandt. Nach seinem Golden-Globe-gekrönten TV-Biopic "Liberace - Behind the Candelabra" widmete sich der 52-jährige Regisseur (geboren am 14.1. 1963 in Atlanta, Georgia) in der HBO-Serie "The Knick" dem Ärzte(un)wesen im New York des Jahres 1900. Dabei zeigt er den OP-Tisch blutig wie noch nie, auf dem sein kokainsüchtiger Oberschlächter Dr. John Thackery (Fast-Bond Clive Owen) kontroverse chirurgische Eingriffe vorantreibt. Zuletzt beschäftigte sich Soderbergh mit der Serienadaption seines im Jahre 2009 entstandenen Kinofilms "The Girlfriend Experience" über die Erlebnisse eines Call-Girls. Starttermin war der 10. April 2016.

