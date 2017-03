Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Rickys und Ellas Geburtstag

Ricky und Ella werden acht Jahre alt. Natürlich ist zu ihrem Geburtstag ein großes Fest geplant, nur taucht Ricky leider nicht zeitgerecht auf. Ohne ihn will Ella aber nicht mit der Feier anfangen, also sucht sie zusammen mit Pipo nach Ricky. Während die zwei fort sind, taucht plötzlich Ricky aus der Versenkung auf. Auch er will nicht ohne Ella feiern und plant, Ella zu suchen. Alfred hält das jedoch für keine gute Idee. Denn wenn alle losziehen, um Ausschau nacheinander zu halten, finden sie einander nie.