Hot In Cleveland Elkas dunkle Machenschaften

Nach einer gemeinsamen Nacht lässt Melanie ihre Zahnbürste bei Alec liegen. Als er sie ihr zurück gibt, wertet Melanie dies als Zeichen, dass Alec keine ernsthafte Beziehung mit ihr führen will. Auch Victoria ist sich ihrer Sache mit Emmett nicht sicher und fürchtet sich schon vor dem Moment, an dem ihre gemeinsamen Dreharbeiten beendet sind. Um ihre Abschlussnoten in Kriminologie zu verbessern, macht derweil Joy ein Praktikum bei Privatdetektiv Bob. Dabei kommt sie Elkas Geheimnis auf die Schliche.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)