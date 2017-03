Covert Affairs Scherbenhaufen

Dank eines Tipps von Henry Wilcox finden Annie und Auggie Jais Geheimversteck. Rasch ist klar, dass Jai vor seiner Ermordung hinter dem russischen Agenten Simon Fischer her war. Annie will sich mit Simon treffen, um ihn abzuwerben und braucht jetzt nur noch Arthurs Zustimmung dafür. Bei dem Treffen in einer Shopping Mall wird jedoch ein Anschlag auf Simon verübt. Simon und Annie können entkommen, wissen aber nicht, wie es weitergehen soll. Die beiden müssen nun jedoch rasch eine Entscheidung treffen, wie es nun weitergehen soll.