Scrubs - Die Anfänger Mein Eid

J.D. verliebt sich in einem Club in die attraktive Kylie, die zufällig gerade einen Arzt braucht. Enttäuscht stellt J.D. tags darauf fest, dass nicht sie sondern ihr Freund James seinen medizinischen Rat benötigt. Als er bei James einen Tripper diagnostiziert, ist für ihn klar, dass der junge Mann Kylie betrügt. Obwohl er damit seine ärztliche Schweigepflicht verletzt, will J.D. Kylie davon in Kenntnis setzen.