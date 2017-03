Rookie Blue Trittbrettfahrer

Die 23-jährige Gracie wird vermisst. Auf einem Überwachungsvideo ist ersichtlich, wie das Mädchen unter Zuhilfenahme eines Taxis verschleppt worden ist. Der Fall erinnert frappant an die Vorgehensweise des derzeit einsitzenden Kidnappers Ross Perik. Er hatte Gail entführt und einen Polizisten von Division 15 getötet. Um Gracie zu retten, erklärt sich Gail bereit, ihren ehemaligen Peiniger allein zu sprechen. Im Gegenzug will dieser Informationen über den Nachahmungstäter preisgeben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)