Grey's Anatomy Von der Wiege bis zur Bahre

Alex muss vor Gericht, ihm droht eine Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung. Bailey kann noch immer nicht verstehen, wie Alex wieder in sein aggressives Verhaltensmuster zurückfallen konnte. Inzwischen ist DeLuca wieder zurück an seinem Arbeitsplatz. Meredith versucht zwischen Alex und DeLuca zu vermitteln, hat damit aber wenig Erfolg. Unterdessen muss sich Jackson um seine kleine Tochter kümmern, während April noch für einige Zeit im Krankenhaus bleiben muss. Der Abschied von ihrem Baby fällt ihr sehr, sehr schwer.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)