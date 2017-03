Fresh Off The Boat Tote Hose an Halloween

Halloween steht bevor. Louis will das Fest zu einem vollen Erfolg machen. Dazu muss er versuchen, die abgelegene Sackgasse, in der die Huangs wohnen, in den Mittelpunkt zu stellen. Inzwischen versucht Jessica, das Haus gegen eine Gruppe Jugendlicher zu verteidigen. Die Teenager haben gedroht, das Haus zu Halloween mit Eiern zu bewerfen. Hauptdarsteller Randall Park (Louis Huang)

Constance Wu (Jessica Huang)

Hudson Yang (Eddie Huang)

Forrest Wheeler (Emery Huang)

Ian Chen (Evan Huang)

Regie Bill Purple