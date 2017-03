Blackout Journey

Bei einem Terrorakt am Flughafen Wien-Schwechat verlieren zwei Brüder ihre Eltern. Sie wachsen getrennt auf, Mio in Berlin, Valentin in Vorarlberg. Eine Entschädigungsleistung führt sie Jahre später zusammen auf eine Reise, die anders ausgeht als geplant.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen