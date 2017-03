Seit Anfang des Jahres sorgt Claudia Reiterer in der wichtigsten Politik-Diskussionssendung des Landes dafür, dass diskutiert und nicht gestritten, geantwortet und nicht geschwafelt, zugehört und nicht durcheinander geredet wird. Mit der Moderation von "Im Zentrum" ging für die Steirerin ein Traum in Erfüllung: "Schon als junges Mädchen hat mich die Kombination aus Politik und Menschen am allermeisten interessiert." In den letzten Jahren stellte Claudia Reiterer unter Beweis, dass es in ihrem Fachgebiet Journalismus nichts gibt, was sie nicht könnte. Gleichzeitig flogen ihr als "Dancing Star" die Herzen des Publikums zu. Stermann und Grissemann sprechen am Dienstag mit ORF-Kollegin Claudia Reiterer, die leichtfüßig jede Hürde nimmt.



Mexico und retour innerhalb von 36 Stunden. In seinem zweiten Buch "Teilzeitrevue" begleitet Markus Binder ein Pärchen auf einer außergewöhnlichen Reise. Die beiden ziehen in der Nacht durch die Klubs, streunen durch die Stadt, lieben sich und streiten und landen schließlich in der Schlafzimmerabteilung eines Möbelhauses. Der Autor kennt das Unterwegs-Sein aus eigner Erfahrung. Rund 850 Mal stand Markus Binder mit seiner Band Attwenger auf Bühnen in der ganzen Welt. Bei "Teiltzeitrevue" handelt es sich um einen "Hybridroman". Was das genau ist, wird Markus Binder in Willkommen Österreich erklären.



Zum Buch spielte Markus Binder zehn kurze Musikstücke ein. In Willkommen Österreich gibt er gemeinsam mit Russkaja "Ich kaufe nichts mehr", einen der "Teilzeitrevuesongs", zum Besten.