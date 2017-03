Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Tischlein deck dich

Marisol, die die Unschuld ihres Sohnes beweisen will, schafft es endlich, von Adrian Powell, Floras ehemaligem Arbeitgeber, als Hausmädchen angestellt zu werden. Sofort nutzt sie die Chance und befragt Adrian über Flora, was diesen stutzig macht. Dann findet sie sogar eine ominöse Nachricht in einem Buch. Inzwischen erwischt Rosie ihre Arbeitgeberin Peri Westmore inflagranti mit einem anderen. Und Valentina ist schwer in Remi, den Sohn ihrer Chefin, verliebt. Ihrer Mutter Zoila gefällt das natürlich gar nicht.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)