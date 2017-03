Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Prinzessin Koralle und Ritter Weißer Krebs

Herr Lulu erzählt den Kindern die Legende von der Prinzessin Koralle und dem Ritter Weißer Krebs. Vor allem Freddy ist ganz begeistert von der Geschichte. Um sein Herzblatt Lucy zu beeindrucken, will er auch so ein Held wie Ritter Weißer Krebs werden und macht sich daran, die Welt zu erobern. Als von seinen Freunden keiner weiß, wohin Freddy verschwunden ist, gehen sie besorgt auf die Suche nach ihm. Sie müssen erkennen, dass sich Freddy in große Gefahr begeben hat.