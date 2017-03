Das Dschungelbuch Das Geheimnis der Elefanten

Bald kommen die Babys der Elefanten zur Welt. Um sicher zu sein, dass ihr Nachwuchs von Anfang an in Sicherheit ist, bringt Anführer Hathi die Muttertiere ins Elefantental. Neugierig folgt Mogli den Tieren. Da ihm der Tiger Shir Khan auf Schritt und Tritt folgt, bringt er die Babys unwissentlich in Gefahr.