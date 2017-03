Die Goldbergs Nur zu deinem Besten

Murray ist ein Gewohnheitstier. Nach 20 Jahren will Beverly Murrays geliebten Fernsehsessel erneuern. Murray traut deshalb seinen Augen nicht, als er eines Tages plötzlich einen neuen, bequemen Sessel vorfindet. Um sich an seiner Frau zu rächen, entfernt Murray kurzerhand den Herd und ersetzt diesen durch eine Mikrowelle. Beverly ist entsetzt, glaubt sie doch, dass nun das Essen radioaktiv verstrahlt wird.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)