The Big Bang Theory Der sicherste Ort der Welt

Sheldon forscht an einem Algorithmus, mit dem er das Datum seines Todes berechnen will. Doch als er damit herausfindet, dass sein Leben frühzeitig ein Ende finden wird, versucht er diesen Umstand mit allen Mitteln hinauszuzögern. Zunächst glaubt er, Sport und Ernährung seien die Lösung für sein Problem, doch das geht gewaltig schief und so schmiedet er einen neuen Plan, mit dem er seine Freunde in den Wahnsinn treibt.