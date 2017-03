Der Schuh des Manitu - Extra Large "Winnetou"-Parodie von und mit Kultkomiker Bully Herbig

Zum 175. Geburtstag des literarischen Vaters von Winnetou und Old Shatterhand sendet der ORF den immer noch mit Abstand erfolgreichsten Film in Österreich: Fast 2 Millionen heimische Kinobesucher sahen Michael Herbigs Winnetou-Parodie "Der Schuh des Manitu" im Jahr seines Erscheinens 2001. Bei der ORF-Premiere am 7. März 2004 schalteten knapp 1,8 Millionen österreichische Zuseher ihren Fernseher ein!