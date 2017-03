Blue Bloods - Crime Scene New York Der Informant

Der Gewerkschaftsfunktionär Ray Milo wird ermordet. Noch am Tatort kommt ans Licht, dass er zugleich für Erin als Informant gearbeitet hat. Während Danny der Frage nachgeht, ob dem Ermordeten seine Spitzeltätigkeit für die Polizei zum Verhängnis wurde, sucht Erin nach einer undichten Stelle in ihrem Büro. Eine delikate Angelegenheit verlangt derweil Franks ganze Aufmerksamkeit: In einem Video, das an die Öffentlichkeit gelangt ist, verprügelt ein Polizist einen alten Mann.