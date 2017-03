Die Helden der Stadt Chaos Carl kommt in die Stadt

Tobi Turbo bekommt Besuch von seinem Cousin Chaos Carl. Schneller als gedacht wird dieser seinem Namen gerecht: Aus Spaß ruft Chaos Carl in der Notfalldienstzentrale an und schlägt falschen Alarm. Als dann andernorts tatsächlich ein Brand ausbricht, sind Fiona Feuerwehr und Peter Polizei nicht in der Zentrale zugegen, um schleunigst auszurücken.