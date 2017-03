Blind Side - Die große Chance ("The Blind Side") Sandra Bullock in ihrer Oscarrolle!

Die energische Südstaatlerin Leigh Anne Tuohy zögert keine Sekunde, den obdachlosen schwarzen Klassenkameraden ihrer Tochter in ihrem Haus aufzunehmen. Michael kann zwar weder lesen noch schreiben, doch auf dem Football-Feld ist er ein Ass. Leigh Anne setzt nun ihre ganze Energie daran, Michael zum Football-Star zu machen...

Kurzinhalt Memphis, Tennessee. Die erfolgreiche Innenarchitektin Leigh Anne Tuohy ist glücklich verheiratet und Mutter zweier Kinder. Eines Tages wird sie auf den obdachlosen, afroamerikanischen Schüler Michael Oher aufmerksam. Kurzerhand nimmt die resolute Leigh Anne ihn in ihre Familie auf. Der hünenhaft gewachsene Teenager kann kaum rechnen oder schreiben, wäre aber für das Football-Team seiner Schule bestens geeignet. Der Kampf um Michaels Zukunft verändert auch Leigh Annes Leben.

DARSTELLER Sandra Bullock (Leigh Anne Tuohy)

Quinton Aaron (Michael Oher)

Tim McGraw (Sean Tuohy)

Kathy Bates (Miss Sue)

Lily Collins (Collins Tuohy)



REGIE und DREHBUCH

John Lee Hancock

KAMERA

Alar Kivilo

MUSIK

Carter Burwell

STORY

Michael Lewis (Roman 'The Blind Side: Evolution of a Game')

True Story mit Oscar für Sandra Bullock Nach einer wahren Geschichte über den Football-Star Michael Oher, die in dem Bestseller von Michael Lewis "The Blind Side - Evolution of a Game" erzählt wurde, inszenierte Regisseur Jon Lee Hancock ein mitreißendes Feel-Good-Drama, das Werte wie Toleranz, Nächstenliebe, Mut und Ausdauer hochleben lässt. Comedy-Darling Sandra Bullock geht völlig auf in ihrer Rolle der tiefgläubigen Hausfrau und Mutter aus Memphis, die einen unterprivilegierten schwarzen Jungen unter ihre Fittiche nimmt. Mit einer fein nuancierten Darstellung haucht Bullock der willensstarken Wohltäterin Leben ein und wurde zu Recht im Jahre 2010 mit einem Oscar als Beste Hauptdarstellerin geehrt.

Himbeere und Oscar im selben Jahr! Ironie des Schicksals, dass der Star mit deutschen Wurzeln im Jahr 2010 neben dem Oscar auch den Razzie Award (kurz für Golden Rasberry -'Goldene Himbeere') als schlechteste Schauspielerin des Jahres für ihre Rolle der durchgeknallten Rätseltante in "Verrückt nach Steve" erntete!



Newcomer Quinton Aaron gibt eine zutiefst berührende Darstellung des hünenhaften 17-jährigen Schülers Michael, der sich trotz intellelektueller Defizite ein Universitätsstipendium erkämpfte. Kathy Bates empfiehlt sich wie immer mit einer souveränen Darstellung, diesmal als Michaels resoluter Lerncoach Miss Sue. Neben euphorischen Kritiken konnte das warmherzige Drama auch am Boxoffice überzeugen und nahm bei einem Budget von $29 Millionen Dollar weltweit über $309 Millionen Dollar ein.

SANDRA BULLOCK Die 52-jährige Schauspielerin mit deutschen Wurzeln zählt nach wie vor zu Hollywoods gefragtesten Leading Ladies. Nach ihrer oscargekrönten Rolle in "Blind Side - Die große Chance" brachte ihr die Darstellung einer im All losgelösten Wissenschaftlerin in Alfonso Cuaróns Weltraumabenteuer "Gravity" eine weitere Oscarnominierung ein. Im Jänner 2016 lief ihr bislang letztes Filmprojekt "Die Wahlkämpferin" ("Our Brand is Crisis") in unseren Kinos, in dem sie vom bolivianischen Ex-Präsidenten engagiert wird, um ihm zur Wiederwahl zu verhelfen.

Nächstes Jahr soll sie im langerwarteten Frauen-Reboot der "Ocean"-Reihe auftreten, und zwar als titelgebende Debbie Ocean in "Ocean's Eight".



Lesen Sie mehr zu Sandra Bullock