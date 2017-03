CSI Miami Wessen Werk war Teufels Beitrag?

Auf dem Anwesen einer berühmten Vampirromanautorin wird ein Hausmädchen tot aufgefunden. Der Körper hängt kopfüber an einem Kronleuchter und ist komplett ausgeblutet. Außerdem weist das Opfer markante Bissspuren am Hals auf. Das CSI Team versucht, Licht in den übernatürlich erscheinenden Fall zu bringen.