New Girl Lärm macht krank

Es ist geschafft! Winston hat erfolgreich die Polizeischule absolviert und darf sich in den Streifendienst stürzen. Bei Nick und Coach verfliegt schnell die Freude, als sie Winstons Partnerin sehen. Die Dame ist klein, zart und wirkt wenig robust. Aus Sorge, Winston könnte in ihrer Obhut etwas passieren, wollen Nick und Coach selbst den Schutz ihres Freundes übernehmen. Indes versucht Jess, den ohrenbetäubenden Baulärm vor ihrer Wohnung abzustellen. Sie setzt Schmidt auf die zuständige Stadträtin an.