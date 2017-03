Happy Endings Nein! Nein! Nein-achten!

Durch Janes Ausweis findet die Clique heraus, wann sie in Wahrheit Geburtstag hat: am 25. Dezember. Verärgert darüber, dass sie wegen der Weihnachtsfeierlichkeiten an ihrem Geburtstag immer ein wenig zu kurz gekommen ist, hat Jane schon als junges Mädchen diesen Termin kurzerhand in den Sommer verlegt. Die Freunde wollen das ändern und beschließen, am Christtag eine absolut weihnachtsfreie Geburtstagsparty für Jane zu schmeißen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)