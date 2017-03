Das Dschungelbuch Feueralarm

In den Bergen ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Im Dschungel sind die Tiere sicher und so flüchten die Bergbewohner dorthin. Auch Ponya, das kleine Pandaweibchen, gelingt die Flucht. Erschöpft, bricht sie zusammen und wird von Balu und Mogli an einen sicheren Ort gebracht. Der Schakal Tabaqui beobachtet sie und heckt einen fiesen Plan aus. Ponya befindet sich in größter Gefahr.