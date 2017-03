Noahs Insel Die Bärenschule

Noah hat wieder einmal den Kopf voller Sorgen. Mandrill Rick will seinen privaten Wasserfall und leitet deshalb den Trinkwasserfluss um. Die anderen Tiere stehen auf dem Trockenen. Geier Kim hat eine Identitätskrise. Er will kein Geier mehr sein, sondern lieber ein Bär. Noah schickt den frustrierten Vogel zu den Bärendamen Ursula und Chiang in die Schule. Die erste Lektion: Wie werde ich fuchsteufelswild? Kim gibt sein Bestes. Die Bärinnen lächeln müde. Es ist klar, dass der Schüler noch viel lernen muss. Darum wird er zum Bärentreffen eingeladen, das an diesem Abend stattfindet.