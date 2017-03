Ein riskanter Plan ("Man on a Ledge") Actionreicher Großstadt-Thriller

New York hält den Atem an. Sam Worthington ('Avatar') will sich vom 20. Stockwerk in den Abgrund stürzen. Einzig und allein Polizeipsychologin Elizabeth Banks ('Die Tribute von Panem') lässt er noch an sich heran. Was er geplant hat, ist nicht klar - sicher ist nur: Es geht um alles oder nichts. Spannung pur!

Wie weit gehst Du, um Deine Unschuld zu beweisen? Für sein Spielfilm-Regiedebüt holte sich der dänische Drehbuchautor und Regisseur Asger Leth ein Top-Ensemble vor die Kamera und inszenierte eine spannungsgeladene Rache-Geschichte hoch über den Dächern Manhattans. Sam Worthington spielt den ehemaligen Cop Nick, der zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wird für einen Raub, den er nie begangen hat. Nach seiner spektakulären Flucht aus dem Gefängnis mithilfe seines Bruders Joey (Jamie Bell - "Billy Elliot") will er mit einer halsbrecherischen Aktion seine Unschuld beweisen. Dazu steigt er auf den Fenstersims eines Hochhauses und droht, in die Tiefe zu springen.

Von dem herbeigerufenen Detective Dougherty (Ed Burns) verlangt er ein Gespräch mit Polizeipsychologin Lydia Anderson (Elizabeth Banks). Während unten die Menschenmenge, darunter Starreporterin Suzie Morales (i. Bild, Kyra Sedgwick - "The Closer"), und das Polizeiaufgebot immer größer werden, dirigiert Nick in schwindelerregender Höhe über ein kleines Head-Set den Raub eines 30 Millionen Dollar schweren Diamanten, jenes Juwels, das er einst gestohlen haben soll. Die Zeit rennt ihm davon, eine Spezialeinheit rückt immer näher und dann gibt es auch noch den Ex-Kollegen, der seinen Kopf will…

SAM WORTHINGTON Der in Australien aufgewachsene Engländer Sam Worthington (40) konnte sich nach seinem Durchbruchsfilm "Avatar" (2009) vor Angeboten aus Hollywood kaum retten und war u.a. als menschlicher Göttersohn Perseus in "Kampf der Titanen"(2010) und "Zorn der Titanen" (2012) zu sehen. Im Jahre 2015 trat er im Berg-Actiondrama "Everest" an der Seite von Jake Gyllenhaal auf. Derzeit gibt er in Mel Gibsons oscarnominiertem Weltkriegsdrama "Hacksaw Ridge" einen Captain der US-Army.



Ab 2018 übernimmt er erneut seine Rolle als US-Marine Jake Sully für die drei Fortsetzungen von "Avatar".

ELIZABETH BANKS Das 43-jährige Multitalent stammt aus Massachusetts und machte jahrelang in Nebenrollen eine erstklassige Figur. Im Jahr 2014 übernahm die schrille "Tribute von Panem"-Moderatorin die Hauptrolle in der Komödie "Mädelsabend – Nüchtern zu schüchtern!" ("Walk of Shame"). Ihr Comedy-Talent durfte sie bereits in der Kevin-Smith-Farce "Zack and Miri make a Porno" (mit Seth Rogen) sowie zahlreichen Gastauftritten in den Serienhits "Modern Family" und "30 Rock" zeigen, die ihr bislang drei Emmy-Nominierungen einbrachten.



Im Jahr 2015 ließ sie erstmals als Regisseurin eines Spielfilms aufhorchen - und zwar mit der ebenso erfolgreichen Fortsetzung des A-Cappella-Überraschunghits "Pitch Perfect". Derzeit ist sie mit Dreharbeiten zum dritten Teil "Pitch Perfect 3", diesmal 'nur' als Schauspielerin, beschäftigt.

PRIVATES

Das 1,64m blonde Energiebündel ist seit dem Jahr 2003 mit dem Sportjournalisten Max Handelman verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm.

Inhalt Nick Cassidy checkt unter falschem Namen in einem New Yorker Hotel ein. Wenig später steht er auf dem Fenstersims des 20. Stockwerks und droht, sich in den Tod zu stürzen. Presse, Polizei und Schaulustige blicken gebannt zu ihm hinauf. Erstaunlich gefasst, verlangt Nick ausdrücklich nach der auf Suizid-Fälle spezialisierten Polizeipsychologin Lydia Mercer. Welch riskanten Plan er verfolgt, ahnt noch keiner. Dem zu 25 Jahren Haft verurteilten Ex-Cop Nick ist beim Begräbnis seines Vaters nämlich gerade erst die Flucht gelungen.

DARSTELLER Sam Worthington (Nick Cassidy)

Elizabeth Banks (Lydia Mercer)

Jamie Bell (Joey Cassidy)

Ed Harris (David Englander)

Edward Burns (Det. Jack Dougherty)

Kyra Sedgwick (Suzie Morales)

Genesis Rodrigues (Angie)