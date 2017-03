Glee Einhornpower

Das Casting für das geplante Schulmusical läuft an. Kurt rechnet sich gute Chancen auf die männliche Hauptrolle aus. Zugleich tritt er bei der Schulsprecherwahl an und holt sich dabei die Hilfe von Brittany. Doch ihre Ideen scheinen Kurts Rollenvorstellungen zu torpedieren. Mit einer schillernden Einhorn-Kampagne will Brittany seine weibliche Seite hervorstreichen. Unterdessen erwächst dem Glee-Club unliebsame Konkurrenz. Rachels Mutter Shelby versucht einen zweiten Chor an der Schule zu etablieren.