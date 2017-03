Dragons - Die Reiter von Berk Fischbeins Herausforderung

Auf seiner geliebten Geheiminsel findet Fischbein einen leuchtenden Stein und bringt ihn ins Wikingerdorf. Als Grobian das Gerücht in die Welt setzt, dass es sich bei dem Fundstück um einen Glücksbringer handelt, wollen die übrigen Wikinger ebenfalls einen solchen Stein haben. Gesagt, getan. Zu spät kommt ans Licht, dass die Steine in Wahrheit Dracheneier sind. Vereint fallen die wütenden Drachenmütter über Berk her.