SpongeBob Schwammkopf Patrick-Man! / Ball oder Bob?

Patrick-Man!

Patrick erkennt seine wahre Berufung: Er ist zum Superhelden geboren und schickt sich an, als 'Patrick-Man' zum Beschützer von Bikini Bottom zu werden. Allerdings ist nicht so ganz klar, ob die anderen seine Dienste auch wirklich gutheißen würden.



Ball oder Bob?

SpongeBob will seiner Schnecke Gary eine Freude machen. Daher kauft er ihr als neues Kau-Spielzeug einen roten Ball. Die Überraschung findet unglaublichen Anklang! Dummerweise ist Gary aber bald so besessen von dem Geschenk, das SpongeBob sich zusehends als überflüssig betrachtet.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)