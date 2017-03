CSI Miami Wer ist 'El Asesino'?

Anita Torres ist Sheriff einer kleinen Stadt in Mexiko. Sie hat mehrere Mitglieder der gefürchteten "Mala Noches" hinter Gitter gebracht. Aus Rache hat die Gang Anitas Mann Geraldo mit einer Autobombe getötet. Anita wendet sich hilfesuchend an Horatio. Der findet bald heraus, dass die Gang den gefürchteten Profikiller "El Asesino" auf Anita angesetzt hat. Wie sich herausstellt ist sie auch in Miami nicht sicher.